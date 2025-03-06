Бах — и нету! Вернется ли Россия на спортивный Олимп после смены руководства МОК

Почему немецкого фехтовальщика назвали худшим президентом Олимпийского комитета в истории Светлана Гомзикова На фото: президент МОК Томас Бах (Фото: Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Press/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Лекух Президент Международного олимпийского комитета (МОК) немец Томас Бах решил покинуть свой пост по собственному желанию, и просьба была удовлетворена.