Эксперт Зобов: дороже всего накрыть новогодний стол получится на Чукотке

Больше всего денег для оформления новогоднего стола придется отдать на Чукотке, средний чек составляет около 16 тысяч рублей, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заведующего кафедрой маркетинга РУДН Александра Зобова, который сделал такие выводы на основании собственных подсчетов открытых данных.