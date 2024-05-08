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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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За период с 29 апреля по 6 мая в Бобруйске произошел один пожар. Жертв нет.

За период с 29 апреля по 6 мая в Бобруйске произошел один пожар. Жертв нет.

Также за прошедшую неделю подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено 14 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 5 - на горение сухой растительности, 27 - на сработку сигнализации, 14 - на оказание технической помощи организациям и населению.

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