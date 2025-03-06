Затулин: «Нас ждет похабный мир с Украиной»

Для России после окончания СВО придет время налаживать непростые отношения с Украиной. Никакой речи ни о членстве в НАТО, ни о сдаче российских территорий нет, однако на будущих переговорах нужно будет говорить и о том, с чего начиналось – прав русских и православия на Украине.
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