Затулин: «Нас ждет похабный мир с Украиной»

Для России после окончания СВО придет время налаживать непростые отношения с Украиной. Никакой речи ни о членстве в НАТО, ни о сдаче российских территорий нет, однако на будущих переговорах нужно будет говорить и о том, с чего начиналось – прав русских и православия на Украине.