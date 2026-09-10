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ПВО США при отражении иранской атаки спустила полмиллиарда долларов за минуты

ПВО США при отражении иранской атаки спустила полмиллиарда долларов за минуты

Подтверждается информация о том, что при отражении иранской атаки на американскую базу Аль-Азрак в Иордании в ночь на 9 сентября 2026 года США запустили порядка 100 ракет-перехватчиков Patriot за считанные минуты.

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