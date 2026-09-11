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Бюджет Петербурга пополнился на 340 млн рублей за счет легализации трудовых отношений

Бюджет Петербурга пополнился на 340 млн рублей за счет легализации трудовых отношений

В первом квартале 2026 года в казну Санкт-Петербурга поступило 340 млн рублей дополнительных доходов от уплаты НДФЛ и страховых отчислений.

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