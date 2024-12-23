Незнакомец ударил школьника ногой в спину в ТРК "ОКА" в Колпино. Медики обнаружили у 15-летнего пациента ушиб грудопоясничного отдела позвоночника, а также ушиб и ссадины правой кисти.
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Незнакомец ударил школьника ногой в спину в ТРК "ОКА" в Колпино. Медики обнаружили у 15-летнего пациента ушиб грудопоясничного отдела позвоночника, а также ушиб и ссадины правой кисти.