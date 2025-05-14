Главы МИД Палестины и Иордании прибыли в Багдад

Премьер-министр Палестины и министр иностранных дел Мохаммад Мустафа и заместитель премьер-министра Иордании и министр иностранных дел и экспатриантов Айман Сафади прибыли в Багдад для участия в подготовительной министерской встрече Совета министров иностранных дел арабских государств в рамках 34-й очередной сессии Арабского саммита, 14 мая сообщает INA.
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