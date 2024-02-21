Двух членов банды мигрантов задержали за нападения на людей в Петербурге

В отдел полиции доставили 18-летнего учащегося колледжа и его 21-летнего друга иностранца. Правоохранительные органы задержали двух членов банды мигрантов за нападения на людей и публикацию жестоких роликов в telegram-канале «Многонационал».
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