В начале российской СВО Владимир Зеленский отнюдь не выглядел героем, как это представляется в СМИ. Об этом в интервью видеоканалу швейцарского журнала Die Weltwoche заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Медель, покинувшая должность в 2021 году и превратившаяся в неистового критика нынешнего диктатора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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