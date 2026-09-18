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Политнавигатор

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Мендель: Зеленский хотел взрывать мосты через Днепр и станции метро

Мендель: Зеленский хотел взрывать мосты через Днепр и станции метро

В начале российской СВО Владимир Зеленский отнюдь не выглядел героем, как это представляется в СМИ. Об этом в интервью видеоканалу швейцарского журнала Die Weltwoche заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Медель, покинувшая должность в 2021 году и превратившаяся в неистового критика нынешнего диктатора, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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