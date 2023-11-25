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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федоров о 4:0 с Минском: «Ребята из каждого периода вынесли максимум. Надо закрепить такой стиль игры, и все у нас будет хорошо»

«Ребята из каждого периода вынесли максимум. То, что должно быть просто, они сделали просто. Молодцы, проявили характер.

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