В России хотят ввести единые правила начисления зарплаты врачам и учителям

В России хотят ввести единые общероссийские правила начисления заработной платы врачам и учителям. Такой законопроект 21 мая будет внесен в Госдуму фракцией «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым, выяснили «Известия».
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