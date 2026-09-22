В Архангельске на 3 дня закроют перекресток Московский/Смольный Буян

В Архангельске введут временное ограничение движения на пересечении Московского проспекта и улицы Смольный БуянВ администрации Архангельска сообщили об ограничении движения транспорта на перекрестке Московского проспекта и улицы Смольный Буян.
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