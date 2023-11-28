Масалитин ждет интересной игры от «Динамо» и «Зенита» в Кубке России

Бывший футболист московских «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором сойдутся столичное «Динамо» и петербургский «Зенит», и признался, что ждет интересной игры.
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