Украина не нужна: в США обнаружили огромные залежи редкоземельных минералов у себя на свалке

К большому сожалению президента Дональда Трампа, являющегося антиглобалистом и сторонником утопии энергетической и ресурсной независимости, Америка по-прежнему сильно зависима от редкоземельных металлов из Китая.
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