Отменён карантин для контактных с больными COVID-19 в России

Постановление Роспотребнадзора вступило в силу 6 февраля.фото: pixabay.com--> Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательную изоляцию для граждан, контактировавших в заражёнными коронавирусом нового типа.