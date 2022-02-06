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Отменён карантин для контактных с больными COVID-19 в России

Отменён карантин для контактных с больными COVID-19 в России

Постановление Роспотребнадзора вступило в силу 6 февраля.фото: pixabay.com--> Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление, отменяющее обязательную изоляцию для граждан, контактировавших в заражёнными коронавирусом нового типа.

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