Еще один успешный запуск! Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-29» и трех космонавтов, стыковка ожидается в ближайшее время.
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Еще один успешный запуск! Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космический корабль «Союз МС-29» и трех космонавтов, стыковка ожидается в ближайшее время.
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