Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путь в НАТО закрыт: Зеленский признал масштабный провал

Путь в НАТО закрыт: Зеленский признал масштабный провал

Глава Украины выступил с откровением о НАТО. Зеленский признал, что путь к альянсу остаётся недостижимым, указав виновника своего масштабного провала.

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Комментарии
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sergmann
Вот когда мы и мир увидит документы о непринятии в нату, тогда можно говорить об этом событии. А пока обещать, не значит жениться.
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18 час.
Надежда
&quot;В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут.&quot;))☺️
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13 час.
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