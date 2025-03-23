Глава Украины выступил с откровением о НАТО. Зеленский признал, что путь к альянсу остаётся недостижимым, указав виновника своего масштабного провала.
Путь в НАТО закрыт: Зеленский признал масштабный провал
Комментарии
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sergmann
Вот когда мы и мир увидит документы о непринятии в нату, тогда можно говорить об этом событии. А пока обещать, не значит жениться.
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18 час.
Надежда
"В углу плакал Паниковский. — Отдайте мне мои деньги, — шепелявил он, — я совсем бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. — Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ, — сказал Бендер. — Может быть, там вам помогут."))☺️
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13 час.
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