Дотянуться до звезды: какие премьеры телесериалов ждут нас в июне

Лето — не лучшее время для премьер, и всё же создатели телешоу в июне предложат несколько новинок на любой вкус: тут и фантастика, и детектив, и комедия, и даже реалити-шоу, как все любят — то есть про любовь.
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