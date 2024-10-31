Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Электронные изделия обеспечат безопасность хранения информации на проездных билетах Правительство Москвы приняло решение о проведении электронных конкурсов на поставку модулей безопасного доступа SAM для устройств оплаты проезда и на услуги по утилизации брошенных автомобилей.