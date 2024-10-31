Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Электронные изделия обеспечат безопасность хранения информации на проездных билетах Правительство Москвы приняло решение о проведении электронных конкурсов на поставку модулей безопасного доступа SAM для устройств оплаты проезда и на услуги по утилизации брошенных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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