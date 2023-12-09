СК РФ: мальчик в Приморье умер не от отравления кимчи

Два дня у мальчика болел живот. Семья не обращалась к врачам.фото: vk.com/a_beglov--> Заявления о том, что ребёнок во Владивостоке скончался из-за корейского блюда кимчи, не соответствует действительности, сообщили в краевом управлении СК РФ.