«Ночь в музее» прошла в Музее истории органов внутренних дел по Республике Хакасия

Сегодня в рамках международной акции «Ночь музеев - 2021» в Музее истории ОВД по Республике Хакасия для действующих сотрудников, ветеранов службы, их детей и внуков была организована экскурсия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх