В Архангельской области проводят эксперимент по контролю лесоперевозок

В регионе приступили к эксперименту по интеграции данных Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса и навигационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» для усиления контроля за оборотом древесины.
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