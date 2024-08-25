Макрей: Запад хочет получить с помощью Дурова информацию об СВО

Политический деятель из Австралии Эдриан Макрей проинформировал о том, что западные державы планируют оказывать давление на помещённого под арест парижскими правоохранителями создателя платформы Telegram Павла Дурова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии