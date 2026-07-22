60 лет назад летчик-испытатель Иван Сорокин был удостоен звания Героя Советского Союза

Уроженец Липецкой земли Иван Сорокин вошел в историю как укротитель первых реактивных истребителей.22 июля 1966 года Ивану Федоровичу Сорокину было присвоено высокое звание Героя Советского Союза - за выдающиеся заслуги в испытании авиационной техники.