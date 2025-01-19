Интересные факты о насекомых

Тимми и Мозго расскажут о жизни самых многочисленных существ на планете Земля. 123RF/legion-media.ru Мир насекомых не изучен даже наполовину! Сегодня науке известно более одного миллиона видов этих существ.
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