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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 28 августа в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 28 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Дом-музей Ильи Сельвинского (Симферополь, пер. Бондарный 2 Выставка Ирины Вьюновой «Акварельные истории» 0+ 28 августа, 10:00 На персональной выставке Ирины Вьюновой «Акварельные истории» представлены  около 50 акварелей, в основном, в жанре натюрморта.

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