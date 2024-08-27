Куда сходить: интересные мероприятия 28 августа в Крыму

ВЫСТАВКА Дом-музей Ильи Сельвинского (Симферополь, пер. Бондарный 2 Выставка Ирины Вьюновой «Акварельные истории» 0+ 28 августа, 10:00 На персональной выставке Ирины Вьюновой «Акварельные истории» представлены около 50 акварелей, в основном, в жанре натюрморта.
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