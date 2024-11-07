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«Лацио» лидирует в ЛЕ после 4-го тура, «МЮ» – 15-й, «Рома» – 20-я, ПАОК Чалова и Оздоева – 33-й, «Динамо» Киев – последнее

Команда из Италии одолела «Порту» (2:1) и с 12 очками занимает первую строчку. Следом идут «Аякс», «Галатасарай», «Айнтрахт», «Андерлехт» и «Атлетик» – у них по 10 баллов.

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