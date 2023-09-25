КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы на поле после замены в матче с «Зенитом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сказал, что комитет планирует рассмотреть выход нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы на поле после замены в матче девятого тура РПЛ с «Зенитом».