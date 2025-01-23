Житель Вихоревки облил знакомого кипятком и оказался в суде

В Братском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Вихоревки, который в состоянии алкогольного опьянения вылил 10-литровую кастрюлю кипятка на брата своей бывшей сожительницы во время пьяной ссоры, сообщает пресс-служба суда.
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