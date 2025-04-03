В Госдуме предложили увеличить штрафы за грязные квартиры

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 50 тысяч рублей.
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