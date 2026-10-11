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ИА Регнум

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Дмитриев назвал переломным моментом слова Маска о Зеленском

Дмитриев назвал переломным моментом слова Маска о Зеленском

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил реакцию американского предпринимателя Илона Маска на главу киевского режима Владимира Зеленского, назвав ее переломным моментом.

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