Пакистан могут исключить из «серого» списка по отмыванию денег

Исключение Пакистана из «серого» списка стран, имеющих малоэффективные механизмы борьбы с отмыванием денег, может провести комиссия международной Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 октября, сообщило агентство ARY News.
Исключение Пакистана из «серого» списка стран, имеющих малоэффективные механизмы борьбы с отмыванием денег, может провести комиссия международной Группы по разработке мер борьбы с отмыванием денег (FATF) 21 октября, сообщило агентство ARY News.
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