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Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

Психолог Дамиан Синайский оценил «ярмарку тщеславия» по организации новогодних вечеринок Павел Еськов Фото: Alexander Legky/Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский В уходящем году российские госкомпании стали значительно реже, чем прежде, публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов.

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Комментарии
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александр тарасов
Не надоело народ смешить такими статейками?  Корпоративы  были, есть и будут. Некоторые, которым всё дозволено, просто &quot;прокололись&quot;- слили в инет свои ... и хотелось показать свою позорную... ( ни кожи ни рожи) но на жопе брюлик., А до этого - не было такого?
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11 час.
александр тарасов
Для этого необходимо( 40 мин.) глубокие и дорогие (интервью и встречи и изыскания) с &quot;мэтрами&quot;,&quot; осмыслить, проанализировать &quot;  чтобы  сказать  - это плохо.  Да, много развелось у нас аналитиков, а мешки кто будит таскать? Д. Синайский - ск. весит мешок? поднять слабо?
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10 час.

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