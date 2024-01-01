Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами

александр тарасов

Не надоело народ смешить такими статейками? Корпоративы были, есть и будут. Некоторые, которым всё дозволено, просто "прокололись"- слили в инет свои ... и хотелось показать свою позорную... ( ни кожи ни рожи) но на жопе брюлик., А до этого - не было такого?