Психолог Дамиан Синайский оценил «ярмарку тщеславия» по организации новогодних вечеринок Павел Еськов Фото: Alexander Legky/Global Look Press Материал комментируют: Дамиан Синайский В уходящем году российские госкомпании стали значительно реже, чем прежде, публиковать заявки на проведение новогодних корпоративов.
Корпоратив отличается от «голой вечеринки Ивлеевой» только составом гостей и их костюмами
Комментарии
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александр тарасов
Не надоело народ смешить такими статейками? Корпоративы были, есть и будут. Некоторые, которым всё дозволено, просто "прокололись"- слили в инет свои ... и хотелось показать свою позорную... ( ни кожи ни рожи) но на жопе брюлик., А до этого - не было такого?
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11 час.
александр тарасов
Для этого необходимо( 40 мин.) глубокие и дорогие (интервью и встречи и изыскания) с "мэтрами"," осмыслить, проанализировать " чтобы сказать - это плохо. Да, много развелось у нас аналитиков, а мешки кто будит таскать? Д. Синайский - ск. весит мешок? поднять слабо?
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10 час.
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