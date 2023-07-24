В результате переворота лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек

Неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб, о чем 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Неподалеку от дамбы в Кронштадте перевернулась лодка, в которой находились шесть человек. В результате инцидента один из них погиб, о чем 24 июля сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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