В Геническом округе сотрудники полиции вручили награды победителям детского конкурса рисунков

В Геническом муниципальном округе Херсонской области подведены итоги детского конкурса творческих работ «В дружбе народов – сила России», организованного сотрудниками Центра по противодействию экстремизму Главного Управления МВД России по Херсонской области совместно с представителями отдела молодежной политики администрации Генического муниципального округа.
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