Госдеп: в конфликте Палестины и Израиля погибли не менее 30 граждан США

По информации, предоставленной официальным представителем госдепартамента США, как минимум 30 американских граждан погибли, а еще 13 числятся пропавшими без вести в результате эскалации палестино-израильского конфликта.
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