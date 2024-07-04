В приграничных районах Белгородской области разместят мобильные станции пожаротушения, которые можно доставить с помощью легкового автомобиля в те точки, куда не может оперативно доехать пожарная техника.
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