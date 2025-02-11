Украинская армия использовала гаубицы M777 Военнослужащие украинской армии во вторник вечером выпустили по Горловке три кассетных снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщило в своем телеграм-канале управление по документированию военных преступлений Украины.
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