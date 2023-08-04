Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.
"А ты почему не на фронте?"
Комментарии
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ШКИПЕР
Такой вопрос обычно задают зарвавшемуся экспЁрту, который яростно критикует МО , ГШ ,что не умеют воевать, учит этому всех и вся. Нормальный человек ,нормальному человеку такой вопрос не задаёт.
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14 час.
Nikolay Slipchenko
Я думаю все ВДВ должны там быть, а не в фонтанах купаться
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14 час.
ШКИПЕР
Судя по сарказму - вы не из ВДВ .
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14 час.
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