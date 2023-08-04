Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.