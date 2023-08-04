Театр абсурда

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"А ты почему не на фронте?"

"А ты почему не на фронте?"

Якеменко Хотелось бы ещё раз поговорить по поводу очень широко применяемого сегодня аргумента «патриотической» гопотой против своих противников «А ты почему не на фронте?" «А ты это из окопа говоришь/пишешь?» Им кажется, что это вопрос, убивающий наповал и любая попытка ответить на него лишь усиливает ошеломляющий эффект и оставляет в бесспорном выигрыше вопрошающего.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Такой вопрос обычно задают зарвавшемуся экспЁрту, который яростно критикует МО , ГШ ,что не умеют воевать, учит этому всех и вся. Нормальный человек ,нормальному человеку такой вопрос не задаёт.
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14 час.
Nikolay Slipchenko
Я думаю все ВДВ должны там быть, а не в фонтанах купаться
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14 час.
ШКИПЕР
Судя по сарказму - вы не из ВДВ .
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14 час.

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