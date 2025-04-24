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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гризманн совершил результативное действие впервые за 2 месяца – ассист на Альвареса в игре с «Райо». Было 10 матчей подряд без голов и передач

Нападающий «Атлетико» ассистировал Хулиану Альваресу в матче с «Райо Вальекано» в 33-м туре Ла Лиги (3:0, второй тайм).

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