Филармония имени Габдуллы Тукая стала лучшим проектным офисом ВКЗ по нацпроекту

Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая получила звание лучшего проектного офиса, отвечающего за создание виртуальных концертных залов, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.
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