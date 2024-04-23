Медведчук: жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину

Жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину, быстро вспоминая свои русские корни. Такое мнение высказал лидер запрещенной украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости.