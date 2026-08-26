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SPLETNIK

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"Каждый новый день кажется страшным сном". Основательница Lesyanebo Олеся Шиповская сравнила жизнь в Москве 10 лет назад и сегодня

"Каждый новый день кажется страшным сном". Основательница Lesyanebo Олеся Шиповская сравнила жизнь в Москве 10 лет назад и сегодня

Основательница бренда Lesyanebo Олеся Шиповская высказалась в своих соцсетях о том, как изменился мир за последние годы и вспомнила о том, какой была Москва в 2016 году.

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