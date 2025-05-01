Исследование обвиняет LM Arena в помощи ведущим лабораториям ИИ

Новая статья, подготовленная лабораторией ИИ Cohere, Стэнфордом, Массачусетским технологическим институтом и Ai2, обвиняет LM Arena, организацию, стоящую за популярным краудсорсинговым ИИ-бенчмарком Chatbot Arena, в том, что она помогала избранной группе ИИ-компаний добиваться лучших результатов в таблице лидеров за счет конкурентов.