На следующей неделе президент Владимир Путин примет участие в официальном приеме по случаю Дня Победы и проведет переговоры с иностранными лидерами, включая председателя КНР Си Цзиньпина, укрепляя международные связи России.
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