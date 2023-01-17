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Блинкен: Российские требования к Киеву признать территориальные реалии неприемлемы

Блинкен: Российские требования к Киеву признать территориальные реалии неприемлемы

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен выступил с утверждением о том, что мирного решения украинского противостояния невозможно добиться из-за позиции РФ, которая призывает признать «новые территориальные реалии».

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