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Царьград

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Управляющая компания и застройщик начали ремонт дома в Екатеринбурге

Управляющая компания и застройщик начали ремонт дома в Екатеринбурге

31 августа в Екатеринбурге дроны атаковали три дома, повредив двери и ранив четверых. Управляющая компания и застройщик начали восстановительные работы.

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