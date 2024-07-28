Не все еще прогнило в Датском и прочих европейских королевствах и демократиях. Гастрольный тур 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на основе запрещенного в России полка «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ) , закончился со скандалом, так и не начавшись.