Военное обозрение

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Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Марочко: Впервые за долгое время за сутки не зафиксировано ни одного обстрела территории ЛНР

Впервые за несколько месяцев представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) не зафиксировало в течение прошедших суток ни одного обстрела территории республики со стороны ВСУ.

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